Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tìm hiểu thị trường sản xuất nội thất gỗ xuất khẩu;

Phụ trách các nhiệm vụ kinh doanh tại khu vực Bình Dương và Đồng Nai;

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì doanh số hiện có;

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;

Theo dõi tình hình thị trường và cập nhật báo cáo cho quản lý trực tiếp;

Cập nhật số liệu bán hàng, mỗi ngày/tuần/tháng để tạo ra báo cáo cần thiết cho Ban Giám Đốc;

Tiếp nhận và phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng;

Đạt chỉ tiêu bán hàng đề ra và phối hợp chặt chẽ với trưởng bộ phận, đội ngũ bán hàng;

Các công việc khác được giao bởi cấp trên;

Kết hợp với Trưởng bộ phận, đội ngũ bán hàng xây dựng kế hoạch giới thiệu sản phẩm.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

Có kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc (Phổ thông) - 4 kỹ năng nghe nói đọc viết;

Có kinh nghiệm tại vị trí nhân viên kinh doanh hoặc các vai trò tương tự;

Có kỹ năng mở rộng thị trường và kết nối với các khách hàng tiềm năng;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe Ôtô hoặc có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm nội thất gỗ;

Có tinh thần trách nhiệm và hướng đến khách hàng;

Luôn hướng đến mục tiêu kinh doanh và không ngại di chuyển.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực;

Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, cà phê pha máy tại công ty;

Quà tặng Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết;

Thưởng Lễ 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, Tháng 13, Nhân viên xuất sắc...;

Các hoạt động dành cho nhân viên và gia đình: 1/6, 8/3, Trung Thu, Ngày hội gia đình, Teambuilding...;

Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tai nạn 24/24...);

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng;

Tham gia các CLB nâng cao sức khoẻ: Bóng đá, Cầu lông, Xem phim, Chạy bộ, v.v.;

Cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp ở một tập đoàn đa ngành hơn 3,000 nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

