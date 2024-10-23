Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hậu Giang:

- Hậu Giang

- Vĩnh Long

- Đồng Tháp ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển kinh doanh và bán hàng
– Phát triển hệ thống khách hàng đại lý theo định hướng của công ty và theo từng khu vực được phụ trách.
– Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao theo KPIs.
– Thăm hỏi và chăm sóc các khách hàng, thực hiện các quy trình bán hàng, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng của công ty.
– Phát triển hệ thống nông dân theo mục tiêu công ty đề ra.
– Phối hợp với bộ phận marketing, bộ phận quản lý đề ra các chương trình quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, cho công ty.
Thị trường
– Nắm bắt kỹ tình hình sản xuất nông nghiệp và đặc điểm canh tác địa bàn phụ trách: thời vụ, cơ cấu cây trồng, diện tích, giai đoạn sinh trưởng, tình hình sâu bệnh hại.
– Hiểu rõ về sản phẩm của công ty để triển khai bán hàng hiệu quả.
– Nắm bắt tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của các công ty có sản phẩm cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Chuyên ngành Nông nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan.
– Có kinh nghiệm bán hàng kênh đại lý là lợi thế.
– Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.
– Khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chính xác.
– Có tính cẩn thận, trung thực.
– Nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình đóng góp xây dựng cho Công ty.
– Có tinh thần trách nhiệm cao, tính kỷ luật, sức chịu đựng và độ lì lợm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ (tùy thuộc vào khả năng của ứng viên) + thưởng KPIs theo kết quả làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty.
– Xét tăng lương theo hiệu quả công việc.
– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và cạo vôi răng 2 lần/năm cho nhân viên chính thức theo chính sách của Công ty.
– Cung cấp sim điện thoại trả sau cho nhân viên.
– Được xét đi công tác/du lịch hàng năm.
– Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT cho nhân viên.
– Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.
– Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

