Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Hậu Giang - Vĩnh Long - Đồng Tháp ...và 9 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển kinh doanh và bán hàng

– Phát triển hệ thống khách hàng đại lý theo định hướng của công ty và theo từng khu vực được phụ trách.

– Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao theo KPIs.

– Thăm hỏi và chăm sóc các khách hàng, thực hiện các quy trình bán hàng, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng của công ty.

– Phát triển hệ thống nông dân theo mục tiêu công ty đề ra.

– Phối hợp với bộ phận marketing, bộ phận quản lý đề ra các chương trình quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, cho công ty.

Thị trường

– Nắm bắt kỹ tình hình sản xuất nông nghiệp và đặc điểm canh tác địa bàn phụ trách: thời vụ, cơ cấu cây trồng, diện tích, giai đoạn sinh trưởng, tình hình sâu bệnh hại.

– Hiểu rõ về sản phẩm của công ty để triển khai bán hàng hiệu quả.

– Nắm bắt tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của các công ty có sản phẩm cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Chuyên ngành Nông nghiệp hoặc các ngành khác có liên quan.

– Có kinh nghiệm bán hàng kênh đại lý là lợi thế.

– Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt.

– Khả năng giải quyết vấn đề nhanh và chính xác.

– Có tính cẩn thận, trung thực.

– Nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình đóng góp xây dựng cho Công ty.

– Có tinh thần trách nhiệm cao, tính kỷ luật, sức chịu đựng và độ lì lợm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ (tùy thuộc vào khả năng của ứng viên) + thưởng KPIs theo kết quả làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty.

– Xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và cạo vôi răng 2 lần/năm cho nhân viên chính thức theo chính sách của Công ty.

– Cung cấp sim điện thoại trả sau cho nhân viên.

– Được xét đi công tác/du lịch hàng năm.

– Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT cho nhân viên.

– Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

– Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE

