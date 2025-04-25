Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xin giới thiệu về lĩnh vực dịch vụ của công ty CP Đầu tư Quảng Cáo Song Hành

Cung cấp các sản phẩm quảng cáo Marketing.

In ấn catalogue, sổ tay, bao bì quà tặng (túi, hộp).

Sản xuất lịch Tết, hộp quà Tết.

Cung cấp dịch vụ Thiết kế sáng tạo (Nhận diện thương hiệu).

Công việc cụ thể:

Liên hệ tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khai thác nhu cầu của khách hàng, báo giá - chốt Hợp đồng.

Tương tác với khách hàng, ghi nhận thông tin và thảo luận thông tin với trưởng phòng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai đơn hàng.

Ứng viên không có kinh nghiệm về lĩnh vực sẽ được hướng dẫn tận tình.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học.

Nữ tuổi từ 24 đến 32 (1993 - 2001)

Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến

Chủ động trong công việc, nhạy bén.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Không yêu cầu Kinh nghiệm về lĩnh vực.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 8 - 15 triệu + Hoa hồng cho từng đơn hàng (2%-3%).

Mức lương cứng từ 8 - 15 triệu + Hoa hồng cho từng đơn hàng (2%-3%)

Được xét tăng lương theo năng lực. Có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Cơ sở vật chất làm việc tiện nghi.

Được đi du lịch hằng năm, tiệc Gala cuối năm, Nghỉ lễ, Tết (theo nhà nước).

Thưởng cuối năm, tặng quà sinh nhật, lễ 8/3 và 20/10

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h15-17h15) nghỉ trưa (12h00 đến 13h15), thứ 7 (8h15-12h00)

từ thứ 2 đến thứ 6 (8h15-17h15) nghỉ trưa (12h00 đến 13h15), thứ 7 (8h15-12h00)

Làm việc tại văn phòng: (Tầng 9) Tòa nhà Song Hành, số 34 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Tòa nhà Song Hành, số 34 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Công việc có THU NHẬP ỔN ĐỊNH kèm theo việc chốt được càng nhiều đơn hàng thì càng TĂNG THÊM THU NHẬP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin