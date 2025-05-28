Tuyển Kế toán công nợ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
JobsGO Recruit

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SB 16

- 03 Sao biển 16 , Ocean Park 1 , gia lâm hưng yên, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thủ tục thanh toán và quản lý chứng từ;
- Rà soát, kiểm tra thanh toán, tạm ứng công tác phí;
- Đảm bảo công nợ với nhà cung cấp được quản lý chặt chẽ hiệu quả.
- Kiểm tra rà soát chứng từ thanh toán hợp lý, hợp lệ để đảm bảo đủ điều kiện thanh toán theo Quy định của Công ty và pháp luật.
- Phân loại tuổi nợ, loại nợ (Tiền giữ lại, tiền tạm ứng, tiền phải thanh toán) với NCC
- Thực hiện hạch toán các chứng từ liên quan đến công tác tạm ứng, thanh toán, công nợ vào phần mềm kế toán;
- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Ban TCKT và của BLĐ công ty;
- Chịu trách nhiệm trước KTT và Giám đốc Ban TCKT về công tác kế toán thanh toán và công tác kế toán công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Kỹ năng:
+ Nắm vững chuyên môn kế toán.
+ Nhiệt tình, năng động, chịu khó trong công việc.
+ Có khả năng nhạy bén xem xét và đánh giá lợi ích của các khoản đầu tư

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 12 triệu- thử việc 1 tháng, và tháng sau 13 triệu, có đóng BHXH sau 6 tháng
• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm + thưởng các dịp lễ tết
• Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN...và các chính sách phúc lợi vượt trội khác
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, công bằng, đề cao năng lực và sự cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

