Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

• KT nội bộ

• Cập nhật, phân tích các chính sách thuế mới ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Thực hiện hạch toán và kê khai lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

• Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có phát sinh.

• Phân tích số liệu và đưa ra những ý kiến đề xuất, đóng góp, tư vấn cho công ty.

• Tư vấn về quy trình hoạt động, tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.