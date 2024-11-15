Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH May Phương Thảo
- Hà Nội:
- 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hanoi, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao
2. Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng trường học
3. Thực hiện việc giới thiệu, phân tích, tư vấn sản phẩm cho khách hàng
4. Tổ chức, quản lý lịch trả hàng theo tiến độ cam kết.
5. Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.
6. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hợp đồng với khách hàng
7. Báo cáo công việc định kỳ, phối hợp đội nhóm để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Hiểu biết và có khả năng quản lý dự án
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng may mặc, thời trang.
4. Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt
5. Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc
6. Yêu thích, đam mê kinh doanh
Tại Công ty TNHH May Phương Thảo Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo yêu cầu luật định.
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi nộ bộ: sinh nhật, hỉ, hiếu ...
Tham gia các hoạt động teambuilding, happy time hằng tuần và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
Văn phòng hiện đại, pantry tiện nghi
Tham gia các khóa đào tạo và phát triển nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Phương Thảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
