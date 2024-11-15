Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hanoi, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao



2. Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng trường học



3. Thực hiện việc giới thiệu, phân tích, tư vấn sản phẩm cho khách hàng



4. Tổ chức, quản lý lịch trả hàng theo tiến độ cam kết.



5. Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty.



6. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hợp đồng với khách hàng



7. Báo cáo công việc định kỳ, phối hợp đội nhóm để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing...



2. Hiểu biết và có khả năng quản lý dự án



3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng may mặc, thời trang.



4. Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt



5. Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc



6. Yêu thích, đam mê kinh doanh

Tại Công ty TNHH May Phương Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8 đến 15 triệu + hoa hồng theo doanh thu + phụ cấp ăn trưa

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo yêu cầu luật định.



Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi nộ bộ: sinh nhật, hỉ, hiếu ...



Tham gia các hoạt động teambuilding, happy time hằng tuần và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.



Văn phòng hiện đại, pantry tiện nghi

Tham gia các khóa đào tạo và phát triển nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Phương Thảo

