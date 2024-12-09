Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Sáng Tâm
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công Ty TNHH Sáng Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 08 Võ Nguyên Giáp, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tầng 1 , Số 39 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- 585/1 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

- Crescent Mall, 101 Đường, Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

- TTTM Estella Place, 88 Song Hành, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

- 12A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

- Sô 229, Tầng 2, TTTM I, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Chăm sóc, vệ sinh quầy kệ, sản phẩm của công ty
- Sắp xếp hàng hóa lên các quầy kệ
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi của công ty
- Đảm bảo có đầy đủ các sản phẩm của Công ty
- Giới thiệu bán hàng cho Khách hàng, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, siêng năng, có thể làm xoay ca.
- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng bán hàng
- Cấp đồng phục miễn phí
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, Lễ, Tết,... theo quy định Nhà nước.
- Có cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cửa hàng trưởng, giám sát vùng,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sáng Tâm

Công Ty TNHH Sáng Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D05.3, Tầng 6, Chung Cư An Phú, Số 961-965, Hậu Giang, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

