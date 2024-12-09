Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 40 Triệu

Mức lương 7 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Văn Phú, Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện các công việc liên quan đến: Bán hàng, Xúc tiến bán hàng, dịch vụ sau bán hàng.

- Đề ra chiến lược, lập bảng kế hoạch, phát triển kinh doanh và thúc đẩy phát triển hàng hóa

- Nghiên cứu thị trường để phát triển và xây dựng các ý tưởng kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên : Nam

- Độ tuổi : 20 - 30 tuổi

- Chăm chỉ nhiệt tình với công việc

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,

- Khả năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức Lương 7tr + % doanh số. Thu nhập có thể lên đến 40 Triệu

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Thưởng: Lễ, Tết, Sinh nhật.

- Tham gia du lịch hằng năm.

- Được cấp phát đồng phục và sử dụng máy tính công ty

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

