Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
Mức lương
7 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu đô thị Văn Phú, Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu
- Thực hiện các công việc liên quan đến: Bán hàng, Xúc tiến bán hàng, dịch vụ sau bán hàng.
- Đề ra chiến lược, lập bảng kế hoạch, phát triển kinh doanh và thúc đẩy phát triển hàng hóa
- Nghiên cứu thị trường để phát triển và xây dựng các ý tưởng kinh doanh.
Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên : Nam
- Độ tuổi : 20 - 30 tuổi
- Chăm chỉ nhiệt tình với công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,
- Khả năng giao tiếp tốt.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức Lương 7tr + % doanh số. Thu nhập có thể lên đến 40 Triệu
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Thưởng: Lễ, Tết, Sinh nhật.
- Tham gia du lịch hằng năm.
- Được cấp phát đồng phục và sử dụng máy tính công ty
- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
