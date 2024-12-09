Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4, tòa nhà San Nam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận data từ Quản lý để tư vấn tới khách hàng.
Công ty cung cấp 100% data, không cần đi thị trường. Bạn nào thích đi công tác, công ty có vị trí khác phù hợp cho các bạn.
Giải đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình, dự án tới khách hàng
Thông báo và liên hệ mời khách hàng đến tham dự buổi Hội thảo để hiểu rõ hơn về chương trình, dự án và công ty.
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ bằng.
Có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn là một lợi thế.
Yêu thích tư vấn, đam mê kiếm tiền, mong muốn được phát triển bản thân ở các kỹ năng: Giao tiếp, xử lý vấn đề, làm việc nhóm,...
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu: Từ 8,000,000 – 12,000,000đ/tháng. Thu nhập 15-20 triệu tùy năng lực mỗi bạn.
Lương cứng: 6 triệu + thưởng trên mỗi khách hàng tư vấn thành công.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe, điện thoại.
Được cung cấp100% data khách hàng.
100% data khách hàng.
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, team building, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm.
Địa điểm làm việc: Được chọn 1 trong 2 địa điểm:
1. Tầng 14, tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm Hà Nội.
2. Tòa nhà C10, Phúc Diễn, Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà San Nam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 18, tổ 16, xóm 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

