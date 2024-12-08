Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 23, Lô 1 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng quan tâm đến sản phẩm Công ty (Giày bóng đá, Giày thể thao, Trang phục, phụ kiện...);

- Chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối mới theo chiến lược của Công ty;

- Khảo sát mặt bằng và lấy yêu cầu từ khách hàng;

- Kết hợp với nhân sự trong bộ phận có liên quan soạn thảo báo giá, đề xuất DV hợp đồng;

- Kết nối với Khách hàng và nhóm dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên.

- Kinh nghiệm: Không bắt buộc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán.

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

- Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân: Có ý thức kỷ luật và tính cam kết với công việc.

- Khác: Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu, biết hoặc yêu thích thể thao là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực. Tổng thu nhập lên tới 25 triệu/tháng (Lương Cứng 8 - 12 triệu + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng doanh số). Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm;

- Xét tăng lương định kỳ hằng năm, thưởng tháng lương thứ 13;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...;

- Hưởng các chế độ về du lịch, sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản;

- Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của nhân viên Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thể Thao Hoàng Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin