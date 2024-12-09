Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In The Box Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH In The Box Asia
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công Ty TNHH In The Box Asia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH In The Box Asia

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 15 Ngõ 113 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và ký hợp đồng.
- Họp nhóm, làm việc nhóm, báo cáo kế hoạch công việc theo tuần tháng quỹ.
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Đam mê kinh doanh và thái độ tích cực trong công việc.
- Giao tiếp tốt, khả năng trình bày, đàm phán, tự tìm hiểu thông tin tốt
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH In The Box Asia Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: lương cứng + % doanh thu
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
- Làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In The Box Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH In The Box Asia

Công Ty TNHH In The Box Asia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 15 Ngõ 113 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

