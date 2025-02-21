Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Toàn Tỉnh Bình Định

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn dịch vụ giao hàng cho các khách hàng tiềm năng.

- Đàm phán, thuyết phục và ký kết hợp đồng với các khách hàng sử dụng dịch vụ dịch vụ Chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế, giao nhận hàng qua Viettelpost

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng qua app, điện thoại, email, sms... để duy trì doanh thu và phát triển thêm nguồn khách hàng được giới thiệu từ những khách hàng đã phát triển.

- Tiếp thu những ý kiến, phản hồi và đóng góp của khách hàng, từ đó phối hợp chặt chẽ cùng bộ phận vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

. Tuổi dưới 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên (ưu tiên sinh viên khối Kinh tế mới ra trường).

- Giao tiếp linh hoạt.

- Yêu thích kinh doanh và mong muốn có thu nhập cao

Quyền Lợi

. Thu nhập = Lương cứng 6.00.000 + Lương doanh số

- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, các kiến thức và kỹ năng về Logistics, Thương mại điện tử.

- Được hưởng chế độ theo Luật Lao động (nghỉ 12 ngày phép/năm; BHXH, nghỉ mát, hiếu hỉ...).

- Cơ hội thăng tiến trong công việc làm Trưởng Bưu cục, Trưởng phòng Kinh doanh, Ban giám đốc Chi nhánh sau 3->6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

