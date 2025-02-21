Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Toàn Tỉnh Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn dịch vụ giao hàng cho các khách hàng tiềm năng.
- Đàm phán, thuyết phục và ký kết hợp đồng với các khách hàng sử dụng dịch vụ dịch vụ Chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế, giao nhận hàng qua Viettelpost
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng qua app, điện thoại, email, sms... để duy trì doanh thu và phát triển thêm nguồn khách hàng được giới thiệu từ những khách hàng đã phát triển.
- Tiếp thu những ý kiến, phản hồi và đóng góp của khách hàng, từ đó phối hợp chặt chẽ cùng bộ phận vận hành để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Tuổi dưới 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên (ưu tiên sinh viên khối Kinh tế mới ra trường).
- Giao tiếp linh hoạt.
- Yêu thích kinh doanh và mong muốn có thu nhập cao

Tại Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

. Thu nhập = Lương cứng 6.00.000 + Lương doanh số
- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, các kiến thức và kỹ năng về Logistics, Thương mại điện tử.
- Được hưởng chế độ theo Luật Lao động (nghỉ 12 ngày phép/năm; BHXH, nghỉ mát, hiếu hỉ...).
- Cơ hội thăng tiến trong công việc làm Trưởng Bưu cục, Trưởng phòng Kinh doanh, Ban giám đốc Chi nhánh sau 3->6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Bình Định - Tổng Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà Viettel, số 01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

