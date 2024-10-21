Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tocepo làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Số 224 Đống Đa, Phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quản lý hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về nhân sự:

Phối hợp xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về hoạt động nhân sự đảm bảo phải phát triển được nguồn nhân lực của Tấn Phát Group

Triển khai thực hiện các chính sách, đánh giá việc thực hiện và đề xuất những phương án cải tiến khi cần thiết.

Lập kế hoạch nhân sự:

Chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch nhân sự tổng thể dài hạn và ngắn hạn của công ty. Đồng thời trình với ban lãnh đạo và toàn bộ công ty về kế hoạch đã đề xuất gồm: kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển, kế hoạch hoạt động gắn kết,...

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự như: chất lượng, số lượng nhân sự trong các phòng ban, thái độ làm việc,... Từ đó quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu suất làm việc của nhân viên, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty

Quản lý, điều hành công tác nhân sự:

Chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự của Tấn Phát Group, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian tuyển dụng.

Trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán chế độ đãi ngộ các vị trí quan trọng của Tấn Phát Group

Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển nhân viên hoặc cung cấp thông tin về thẩm định nhân sự theo yêu cầu của lãnh đạo để thực hiện việc điều động nhân sự.

Chỉ đạo, kiểm soát quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thời lượng, chất lượng.

Tổ chức áp dụng các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi và hỗ trợ điều kiện làm việc cho nhân viên trong Tấn Phát Group

Tham gia xây dựng hệ thống chính sách về khen thưởng, kỷ luật và tổ chức triển khai thực hiện.

Kiểm soát các hoạt động liên quan đến thủ tục về: ký/kết thúc hợp đồng lao động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật...; quản lý hồ sơ nhân viên đảm bảo được thực hiện đúng quy trình.

Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp

Quản lý ngân sách cho hoạt động nhân sự:

Tham gia xây dựng, điều chỉnh ngân sách cho nhân sự định kỳ phù hợp với nhu cầu thực tế và chủ trương của Tấn Phát Group

Đảm bảo ngân sách nhân sự được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Các công việc khác:

Kiểm soát nội dung các báo cáo, thông tin liên quan đến vấn đề nhân sự của Tấn Phát Group khi gửi đến cơ quan chức năng.

Tư vấn nghiệp vụ hoặc cách xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự cho ban lãnh đạo hoặc các đơn vị trực thuộc.

Làm các báo cáo định kỳ theo quy định của Tấn Phát Group hoặc khi có yêu cầu đột xuất của lãnh đạo.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Đã từng có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở các công ty về Dịch vụ, sản xuất và khai thác,...

Có kiến thức về thị trường lao động

Nắm vững các kiến thức về bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHXH, BHYT, có kiến thức cũng như kỹ năng quản trị nguồn nhân lực

Có sự nhạy bén trong kinh doanh, chú trọng đến yếu tố con người.

Biết cách sắp xếp, quản lý thời gian, tổ chức công việc theo kế hoạch một cách hiệu quả để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, đúng tiến độ

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tocepo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, phù hợp với khả năng.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

Có cơ hội phát triển toàn diện bản thân, khả năng thăng tiến.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tocepo

