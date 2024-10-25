Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VPDD ; Tòa No1 - T2 Khu Ngoại Giao Đoàn - Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm - Hưng Yên - Hải Dương ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tham gia vào đội ngũ kinh doanh của công ty, bạn sẽ là cầu nối giữa sản phẩm/dịch vụ của công ty với khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường cho sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng tiềm năng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến. Có khả năng chịu áp lực công việc cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT

