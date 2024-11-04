Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG
- Hồ Chí Minh:
- 62 Đường số 7, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Đi thị trường thực tế (TP.HCM) tìm hiểu nhu cầu khách hàng (tiềm năng) kênh GT/KA và giới thiệu công ty và sản phẩm, chào bán hàng hoặc lấy thông tin khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng (cũ) thuộc kênh GT/KA và đề xuất với khách hàng mua lại sản phẩm hoặc mua thêm sản phẩm mới;
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho các khu vực được giao nhiệm vụ quản lý
- Báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm Sale thị trường ngành FMCG hoặc tốt nghiệp khối ngành kinh doanh/thương mại/kinh tế là một lợi thế
- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, không ngại thị trường
- Nhanh nhẹn, hòa đồng và có khả năng đàm phán, thương lượng từ khá trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ Điện thoại, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ đồng phục
- Lương tháng 13
- Ký HDLD, BHXH theo Luật Lao động và Luật BHXH
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
