Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62 Đường số 7, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Đi thị trường thực tế (TP.HCM) tìm hiểu nhu cầu khách hàng (tiềm năng) kênh GT/KA và giới thiệu công ty và sản phẩm, chào bán hàng hoặc lấy thông tin khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng (cũ) thuộc kênh GT/KA và đề xuất với khách hàng mua lại sản phẩm hoặc mua thêm sản phẩm mới;

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cho các khu vực được giao nhiệm vụ quản lý

- Báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu quản lý

- Nam/Nữ

- Có kinh nghiệm Sale thị trường ngành FMCG hoặc tốt nghiệp khối ngành kinh doanh/thương mại/kinh tế là một lợi thế

- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, không ngại thị trường

- Nhanh nhẹn, hòa đồng và có khả năng đàm phán, thương lượng từ khá trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng và Thưởng KPI (chỉ tiêu doanh số, mở điểm bán mới,...)

- Hỗ trợ Điện thoại, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ đồng phục

- Lương tháng 13

- Ký HDLD, BHXH theo Luật Lao động và Luật BHXH

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm

