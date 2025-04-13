Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27A Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty (Sản phẩm PIN Lithium năng lương mặt trời)

Thực hiện các thủ tục ký kết hợp với khách hàng

Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, chiến lược

Báo cáo trưởng bộ phận

Tham gia các hoạt động marketing, quản bá thương hiệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

25t - 40t Nam Nữ

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết trong công việc

Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh giao tiếp (không yêu cầu bằng cấp)

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB 12.000.000đ (hoặc deal theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số

Du lịch hàng năm

Các chế độ thưởng ngày lễ Tết, tháng 13

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định

