Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27A Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty (Sản phẩm PIN Lithium năng lương mặt trời)
Thực hiện các thủ tục ký kết hợp với khách hàng
Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, chiến lược
Báo cáo trưởng bộ phận
Tham gia các hoạt động marketing, quản bá thương hiệu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
25t - 40t Nam Nữ
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng
Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết trong công việc
Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh giao tiếp (không yêu cầu bằng cấp)
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB 12.000.000đ (hoặc deal theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số
Du lịch hàng năm
Các chế độ thưởng ngày lễ Tết, tháng 13
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Văn Hóa TC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
