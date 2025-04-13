Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Đường số 8 KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
Gọi điện liên hệ khách hàng theo data và tìm kiếm khách hàng
Tư vấn khách hàng mảng website
Chăm sóc khách hàng
Làm việc theo sự hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có lí lịch rõ ràng
Sức khỏe tốt
Có bằng cấp từ trung cấp trở lên
Có khả năng giao tiếp, hòa đồng và thích nghi
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường hòa đồng năng động
Phát triển các kỹ năng của bản thân
Sự hỗ trợ tận tình của quản lý
Thu nhập tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
