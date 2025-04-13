Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đường số 8 KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Gọi điện liên hệ khách hàng theo data và tìm kiếm khách hàng

Tư vấn khách hàng mảng website

Chăm sóc khách hàng

Làm việc theo sự hướng dẫn của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Có lí lịch rõ ràng

Sức khỏe tốt

Có bằng cấp từ trung cấp trở lên

Có khả năng giao tiếp, hòa đồng và thích nghi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường hòa đồng năng động

Phát triển các kỹ năng của bản thân

Sự hỗ trợ tận tình của quản lý

Thu nhập tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

