Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

Mức lương
3 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Đường số 8 KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Gọi điện liên hệ khách hàng theo data và tìm kiếm khách hàng
Tư vấn khách hàng mảng website
Chăm sóc khách hàng
Làm việc theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có lí lịch rõ ràng
Sức khỏe tốt
Có bằng cấp từ trung cấp trở lên
Có khả năng giao tiếp, hòa đồng và thích nghi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường hòa đồng năng động
Phát triển các kỹ năng của bản thân
Sự hỗ trợ tận tình của quản lý
Thu nhập tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đường số 8 KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

