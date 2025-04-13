Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần ATEN
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty Cổ Phần ATEN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11 Ngõ 2, Phố Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và học viên tiềm năng. Kết nối & tư vấn với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn qua điện thoại hoặc trực tiếp.
Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, kiểm tra trình độ đầu vào, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.
Hỗ trợ học viên giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi của họ.
Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai các chương trình Marketing, khuyến mại, workshop, sự kiện để thu hút học viên.
Tham gia các hoạt động giới thiệu khóa học tại trung tâm hoặc sự kiện bên ngoài.
Phối hợp với các bộ phận để tối ưu trải nghiệm học viên..
Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc năm cuối đang chờ bằng, ưu tiên các chuyên ngành Kinh doanh, Giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.
Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Khả năng xử lý tình huống hiệu quả và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu.
Tinh thần làm việc cởi mở, sẵn sàng đối mặt với thử thách và chinh phục mục tiêu
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...) từ 06 tháng trở lên.
Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 15.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng
(Lương cứng tối thiểu: 6 triệu, được điều chỉnh lương cứng theo quý tăng lên từ 6-12 triệu theo kết quả đạt được)
Có Thêm Thưởng doanh số theo cơ chế của vị trí Tư vấn tuyển sinh + Thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc.
Thử việc 2 tháng + Nhận thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức. Được ký chính thức ngay lập tức khi đạt mục tiêu doanh số tháng đầu hoặc bất cứ khi nào trong thời gian thử việc.
Được đào tạo và phát triển bản thân qua các chương trình đào tạo văn hóa, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn.
Công ty có hệ thống lớn, phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên các cấp bậc
Mọi đóng góp của bạn đều được ghi nhận xứng đáng với hiệu quả và nỗ lực thực tế.
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình và cùng nhau chinh phục mục tiêu.
Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.
Hưởng 12 ngày phép/năm và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9, ...).
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết, event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật, Noel,...), du lịch, team building của công ty.
Môi trường giúp bạn bứt phá giới hạn, trở thành nhà lãnh đạo dịch vụ xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ATEN

Công Ty Cổ Phần ATEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

