Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOBE TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận với khách hàng và tư vấn các sản phẩm cho khách hàng.

Chốt đơn hàng, sử lý đơn hàng, hợp đồng với khách hàng, theo dõi hơn hàng cho tới khi hoàn thành quá trình thực hiện hợp đồng.

Triển khai kế hoạch bán hàng hàng tuần, hàng tháng và theo kế hoạch bán hàng của do công ty đề ra.

Theo dõi và hoàn thành quá trình thu hồi công nợ của khách hàng.

Duy trì và xây dựng mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Có khả năng bán hàng và duy trì các kênh bán hàng online.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên và yêu thích công việc kinh doanh

Yêu thích công việc kinh doanh và chịu được áp lực công việc

Có khả năng bán hàng và làm việc với khách hàng.

Hoạt bát và năng nổ, siêng năng và trung thực.

Có khả năng sử dụng thành thạo word, excel, poweroint, facebook, zalo và các mạng xã hội khác trên máy tính và điện thoại.

Tại CÔNG TY TNHH TOBE TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

Chính sách lương thưởng thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

Chính sách nghỉ phép, thai sản, đau ốm theo quy định của nhà nước.

Chính sách tăng lương và khen thưởng theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc toàn thời gian theo quy định của nhà nước.

Được cấp phát công cụ làm việc theo quy định công ty.

Được tham gia đào tạo theo chính sách

Chính sách lương hoa hồng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOBE TECH

