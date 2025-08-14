Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17th Floor, CEO Tower, Pham Hung str,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch đã được duyệt và theo dõi báo cáo hiệu quả tuyển dụng;

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Làm việc với các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng để hiểu rõ yêu cầu cho từng vị trí, hoàn thiện JD;

Phân tích các vị trí tuyển dụng, đề xuất phương án tuyển dụng hiệu quả (tuyển dụng bên ngoài và nội bộ);

Tổ chức tuyển dụng các vị trí đề xuất tuyển dụng được duyệt:

Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ;

Liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn qua các vòng; Chuẩn bị các bài kiểm tra/thu hoạch cho ứng viên và thu bài khi ứng viên hoàn thành.

Trực tiếp phỏng vấn ứng viên theo phân công;

Báo cáo các vấn đề liên quan ứng viên sau phỏng vấn cho Trưởng phòng;

Soạn, gửi thư mời ứng viên thử việc hoặc từ chối tuyển dụng;

Lưu toàn bộ hồ sơ ứng viên theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt.

Có kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Kỹ năng phân tích để đánh giá chính xác về ứng viên, chất lượng nguồn nhân lực: tốt

02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng thuộc các Công ty xây dựng

Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm

- Được hưởng phúc lợi: theo quy định của công ty, nghỉ phép năm, nghĩ Lễ, Tết

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn hàng tháng

- Phát triển: có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

- Công ty trả lương đều hàng tháng. Cam kết không nợ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin