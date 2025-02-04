Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THANH TÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương từ 15tr + bonus + Com Thưởng, phụ cấp, phúc lợi đầy đủ. Thưởng tết và các dịp trong năm theo tình hình kinh doanh thực tế của nhà hàng. Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tuần. Thời gian làm việc linh hoạt tùy theo nhu cầu công việc. Hỗ trợ công cụ làm việc., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận Data khách hàng doanh nghiệp liên hệ đặt bàn, tư vấn, chăm sóc & hỗ trợ khách hàng đặt bàn tại nhà hàng.

Tiếp nhận Data các doanh nghiệp du lịch nội địa/inbound, tư vấn - đàm phán chính sách đặt bàn dành cho đoàn tour của các doanh nghiệp du lịch.

Chăm sóc thường xuyên các khách hàng B2B của nhà hàng.

Hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho các tệp khách đoàn theo từng thời điểm.

Các công việc hỗ trợ chuyên môn khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ, có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên các ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực ẩm thực, khách đoàn, B2B.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp lưu loạt, ứng xử linh hoạt.

Thành thạo sử dụng máy tính, thành thạo word, excel hay google sheet.

Nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THANH TÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin