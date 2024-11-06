Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A14 - BT8 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng mới, đồng thời duy trì chăm sóc khách hàng cũ.

- Lập kế hoạch thăm khách hàng trong khu vực phụ trách, báo cáo gặp khách hàng hàng tuần

- Tư vấn, báo giá và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

- Thăm dò, thu thập ý kiến khách hàng về chính sách giá, thông tin đối thủ cạnh tranh

- Quản lý doanh số, công nợ của khách hàng mình phụ trách

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, chế tạo máy

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng dụng cụ đo ở các nhà máy hoặc khu công nghiệp

- Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng chịu áp lưc cao, có tinh thần trách nhiệm

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1-2 năm

- Trường hợp không có kinh nghiệm, Công ty sẽ đào tạo kỹ năng chuyên môn từ Cơ bản đến nâng cao.

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 14 - 16tr + Hoa hồng

- Làm việc từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần, nghỉ T7, CN

- Thưởng hiệu quả kinh doanh (tối thiểu từ 2 tháng lương) + Thưởng tháng 13

- Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn.

- Được tham gia các khóa đào tạo, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

- Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật VN

- Xét tăng lương hằng năm, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

