Tuyển Giáo viên EMASI Plus Waterpoint làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

• Giảng dạy môn Nghệ thuật (Art) cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học theo chương trình tích hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình Cambridge.

• Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghệ thuật, và khả năng thể hiện bản thân thông qua các hoạt động và dự án nghệ thuật.

Trách nhiệm chính:

1. Giảng dạy:

o Lên kế hoạch và giảng dạy các bài học Nghệ thuật phù hợp với khung chương trình của Bộ GD&ĐT và Cambridge, bao gồm các kỹ năng mỹ thuật cơ bản, lý thuyết màu sắc, lịch sử nghệ thuật, và các phương pháp sáng tạo.

o Tích hợp giữa nội dung mỹ thuật của chương trình Việt Nam và yêu cầu của chương trình Cambridge Art & Design.

o Đánh giá, cho điểm và nhận xét về các sản phẩm nghệ thuật của học sinh theo tiêu chí của cả hai chương trình.

2. Phát triển chương trình:

o Tham gia vào quá trình điều chỉnh, phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu của học sinh và tiêu chuẩn quốc tế.

o Đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kỹ năng sáng tạo cá nhân và tuân thủ yêu cầu của chương trình học chính thức.

3. Hỗ trợ và động viên học sinh:

o Khuyến khích học sinh phát huy tối đa tiềm năng nghệ thuật của mình thông qua các hoạt động trong và ngoài lớp học.