Tuyển Giáo viên EMASI Plus Waterpoint làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

EMASI Plus Waterpoint
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại EMASI Plus Waterpoint

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Trường Nội Trú Song Ngữ Quốc Tế EMASI Plus

- Waterpoint Campus, ĐT830, An Thạnh, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:
• Giảng dạy môn Nghệ thuật (Art) cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học theo chương trình tích hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình Cambridge.
• Khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghệ thuật, và khả năng thể hiện bản thân thông qua các hoạt động và dự án nghệ thuật.
Trách nhiệm chính:
1. Giảng dạy:
o Lên kế hoạch và giảng dạy các bài học Nghệ thuật phù hợp với khung chương trình của Bộ GD&ĐT và Cambridge, bao gồm các kỹ năng mỹ thuật cơ bản, lý thuyết màu sắc, lịch sử nghệ thuật, và các phương pháp sáng tạo.
o Tích hợp giữa nội dung mỹ thuật của chương trình Việt Nam và yêu cầu của chương trình Cambridge Art & Design.
o Đánh giá, cho điểm và nhận xét về các sản phẩm nghệ thuật của học sinh theo tiêu chí của cả hai chương trình.
2. Phát triển chương trình:
o Tham gia vào quá trình điều chỉnh, phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu của học sinh và tiêu chuẩn quốc tế.
o Đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kỹ năng sáng tạo cá nhân và tuân thủ yêu cầu của chương trình học chính thức.
3. Hỗ trợ và động viên học sinh:
o Khuyến khích học sinh phát huy tối đa tiềm năng nghệ thuật của mình thông qua các hoạt động trong và ngoài lớp học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại EMASI Plus Waterpoint Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Annual health check

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMASI Plus Waterpoint

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EMASI Plus Waterpoint

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: EMASI Plus Waterpoint Campus, WaterPoint Nam Long, ĐT830, An Thanh, Ben Luc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

