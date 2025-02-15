Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ King Road
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 103/7 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam|

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới để mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của họ.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ và thuyết trình sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Đạt được các chỉ tiêu doanh số và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý khách hàng (CRM).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng dao động từ 10 Triệu/tháng Trở Lên, KPI thỏa thuận.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ bữa trưa và các khoản phụ cấp khác theo chính sách công ty.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Công Ty TNHH Công Nghệ King Road

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 113/9 đường Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

