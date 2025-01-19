Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm hiểu, tiếp cận, phân tích và nghiên cứu thị trường kinh doanh thời trang dụng cụ thể thao Wilson tại các khu vực được phụ trách.
Giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng hợp tác kinh doanh các sản phẩm, thương hiệu của Wilson.
Đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường qua các báo cáo bảng biểu, biểu đồ, từ đó đề xuất các chính sách kinh doanh phù hợp.
Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
Phối hợp với bộ phận Marketing, Hàng hoá thực hiện chương trình bán hàng mới, các chương trình khuyến mại.
Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ vận hành, xây dựng hình ảnh theo quy chuẩn cho các đại lý, xem xét khó khăn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đại lý.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, năng động, nhạy bén, nhiệt tình.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại cáccông ty bán lẻ đồ điện tử như TCL, Greece, Samsung ...).
Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.
Có khả năng đi công tác dài ngày theo yêu cầu công việc.
Khả năng nhận định, phân tích, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của thị trường.
Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội.
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15.000.000 – 30.000.000VNĐ/Tháng ( LCB: 15-18M+ Doanh số) (Có thể deal lương cơ bản theo năng lực).
Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng.
Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.
Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng thương mại, thời trang.
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

