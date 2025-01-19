Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27 Rạch Bùng Binh, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tham gia tìm kiếm, gặp gỡ đối tác.

• Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ, thúc đẩy doanh số cho công ty

• Quản lý các kênh phân phối ngoại tuyến

• Liên hệ với kênh phân phối để giao dịch, thiết lập cửa hàng mới.

• Tham gia hỗ trợ các sự kiện bán hàng do Công ty tổ chức

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 - 2 năm vị trí tương đương (Sale B2B) lĩnh vực sức khoẻ, mỹ phẩm…

•Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.

•Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi

• Có khả năng đi thị trường tìm kiếm khách hàng.

• Thành thạo vi tính văn phòng

• Nhanh nhẹn, chủ động, cầu thị và có mục tiêu công việc rõ ràng

Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10 - 12 triệu + hoa hồng. Có thể vượt khung nếu năng lực tốt

• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BH Y Tế,… ngay khi ký Hợp đồng lao động chính thức

• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, các chi phí khác…

• Có phép năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA

