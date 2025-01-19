Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 27 Rạch Bùng Binh, phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Tham gia tìm kiếm, gặp gỡ đối tác.
• Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ, thúc đẩy doanh số cho công ty
• Quản lý các kênh phân phối ngoại tuyến
• Liên hệ với kênh phân phối để giao dịch, thiết lập cửa hàng mới.
• Tham gia hỗ trợ các sự kiện bán hàng do Công ty tổ chức
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 - 2 năm vị trí tương đương (Sale B2B) lĩnh vực sức khoẻ, mỹ phẩm…
Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng từ 10 - 12 triệu + hoa hồng. Có thể vượt khung nếu năng lực tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA
