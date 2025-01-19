Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Dreamcos VINA
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 27 Rạch Bùng Binh, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tham gia tìm kiếm, gặp gỡ đối tác.
• Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ, thúc đẩy doanh số cho công ty
• Quản lý các kênh phân phối ngoại tuyến
• Liên hệ với kênh phân phối để giao dịch, thiết lập cửa hàng mới.
• Tham gia hỗ trợ các sự kiện bán hàng do Công ty tổ chức

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 - 2 năm vị trí tương đương (Sale B2B) lĩnh vực sức khoẻ, mỹ phẩm…
•Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.
•Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi
• Có khả năng đi thị trường tìm kiếm khách hàng.
• Thành thạo vi tính văn phòng
• Nhanh nhẹn, chủ động, cầu thị và có mục tiêu công việc rõ ràng

Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10 - 12 triệu + hoa hồng. Có thể vượt khung nếu năng lực tốt
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BH Y Tế,… ngay khi ký Hợp đồng lao động chính thức
• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, các chi phí khác…
• Có phép năm
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 27 Rạch Bùng Binh, phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

