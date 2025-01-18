Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phép năm hưởng lương 12 ngày + Đồng phục + Du lịch nghỉ dưỡng + Quà SN + Liên hoan công ty + Thưởng nóng + Thưởng Lễ Môi trường làm việc tích cực phù hợp để phát triển chuyên môn, nghề nghiệp. Cơ hội quan sát, học hỏi tại các nhà máy hiện đại nhất Việt Nam, tiếp cận và nắm bắt công nghệ thiết bị tiên tiến của thế giới. Được đào tạo phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn cho công việc., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu máy móc thiết bị công nghiệp in mã số code date, cân dò kiểm tra trọng lượng tự động, camera vision và giải pháp tích hợp dây chuyền SX cho khách hàng trong các ngành công nghiệp, sản xuất.

Đàm phán với khách hàng và ký kết các hợp đồng.

Thiết lập, Phát triển mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Chăm sóc khách hàng, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ .

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kĩ thuật;

Là người am hiểu hoặc có đam mê và tố chất kinh doanh, quyết tâm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình - Có khả năng đi công tác khách hàng.

Nếu bạn đã có ít nhiều kinh nghiệm về kinh doanh, tiếp thị các thiết bị công nghiệp, máy móc, phụ tùng ngành SX Thực phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm, VL Xây dựng, VL Điện – Nước,..., bạn là người chúng tôi ưu tiên.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản sẽ có lợi thế , vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MKT GROUP

