Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH L SEOUL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH L SEOUL
- Hồ Chí Minh:
- 257B Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn và phục vụ khách hàng: Chào đón và tư vấn khách hàng về sản phẩm, chất liệu, màu sắc, kích cỡ và xu hướng thời trang. Hỗ trợ khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp.
Bán hàng: Thực hiện quy trình bán hàng từ việc giới thiệu sản phẩm đến việc hoàn tất giao dịch.
Duy trì gian hàng và trưng bày sản phẩm: Bố trí sản phẩm, tạo không gian trưng bày hấp dẫn và thu hút khách hàng. Đảm bảo gian hàng sạch sẽ, gọn gàng và thuận tiện cho việc mua sắm.
Thông tin sản phẩm: Hiểu rõ về các sản phẩm, xu hướng thời trang, và thông tin liên quan để có thể cung cấp thông tin chi tiết và chính xác cho khách hàng.
Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng hàng tồn kho, thông báo với cấp quản lý về việc cần đặt hàng mới hoặc điều chỉnh trong việc quản lý hàng hóa.
Chăm sóc sau bán hàng: Hỗ trợ khách hàng sau khi mua hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh sau khi giao dịch được thực hiện.
Có gu thẩm mỹ thời trang tốt.
Ngoại hình sáng là điểm cộng
Có kinh nghiệm bán hàng tại cửa hàng thời trang.
Trung thực và có trách nhiệm với công việc là một điểm mạnh.
Chủ động, nhạy bén, kỹ năng Teamwork.
Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoà đồng.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trunglà điểm cộng.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Dệt may / Da giày / Thời trang
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HỘ KINH DOANH L SEOUL Thì Được Hưởng Những Gì
