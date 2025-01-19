Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH White Medience làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Công ty TNHH White Medience
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH White Medience

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

· Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng để tạo doanh số.
· Đi thăm các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám, gặp gỡ bác sĩ, giới thiệu và tư vấn sản phẩm.
· Chăm sóc khách hàng thân thiết và mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nữ trên 21 tuổi, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chấp nhận ứng viên mới ra trường.
· Ưu tiên là trình dược viên hoặc đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.
· Không yêu cầu có kinh nghiệm Sales, chưa có sẽ được đạo tạo.

Tại Công ty TNHH White Medience Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH White Medience

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PLS, Số 366 Đường Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

