Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH White Medience làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: · Nghỉ phép năm, đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. · Có thêm 3 ngày phép nghỉ hè. · Thưởng chúc mừng sinh nhật hàng năm. · Môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội trau dồi ngoại ngữ · Team building, du lịch nước ngoài với công ty 1 lần/năm., Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

· Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng để tạo doanh số.

· Đi thăm các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám, gặp gỡ bác sĩ, giới thiệu và tư vấn sản phẩm.

· Chăm sóc khách hàng thân thiết và mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty

Yêu Cầu Công Việc

· Nữ trên 21 tuổi, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chấp nhận ứng viên mới ra trường.

· Ưu tiên là trình dược viên hoặc đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

· Không yêu cầu có kinh nghiệm Sales, chưa có sẽ được đạo tạo.

Tại Công ty TNHH White Medience Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 9 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

