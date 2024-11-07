Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 37 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Tìm kiếm và khai thác khách hàng

Giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các tổ chức, doanh nghiệp khác.

Xây dựng và cập nhật Database khách hàng. Thường xuyên chăm sóc khách hàng trong tệp khách hàng của bản thân, tìm kiếm & đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng chương trình du lịch, tính giá tour.

Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của người phụ trách.

Đảm bảo doanh số theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức và hiểu biết về chương trình, tuyến điểm, dịch vụ tour

Giọng nói lưu loát, rõ ràng

Tự quản lý và sắp xếp công việc tốt

Làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc tốt

Yêu thích du lịch, làm việc trung thực, có trách nhiệm, gắn bó lâu dài

Tiếng anh (nghe, nói, đọc, viết) tốt.

Khả năng đàm phán, thuyết phục tốt

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế...

Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động

Thưởng và một số ưu đãi khác theo quy định của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh

