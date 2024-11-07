Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 37 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và khai thác khách hàng
Giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các tổ chức, doanh nghiệp khác.
Xây dựng và cập nhật Database khách hàng. Thường xuyên chăm sóc khách hàng trong tệp khách hàng của bản thân, tìm kiếm & đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Xây dựng chương trình du lịch, tính giá tour.
Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của người phụ trách.
Đảm bảo doanh số theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và hiểu biết về chương trình, tuyến điểm, dịch vụ tour
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế...
Nghỉ lễ, phép năm theo luật lao động
Thưởng và một số ưu đãi khác theo quy định của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
