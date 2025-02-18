Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC
- Hồ Chí Minh:
- 661 Hoàng Sa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Chịu trách nhiệm quản lý danh sách khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
Liên lạc với khách hàng, đáp ứng yêu cầu và tư vấn về các chương trình tour và các sản phẩm sắp ra mắt.
Hợp tác với các đại lý du lịch địa phương để triển khai dịch vụ.
Xác nhận các tour và chuyển giao thông tin cho bộ phận Điều hành để triển khai dịch vụ.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi để đảm bảo sự hài lòng.
Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn và tiêu chuẩn của công ty để nâng cao năng suất, độ chính xác và tính kỷ luật.
Chi tiết mô tả công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, chịu được áp lực công việc cao
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực du lịch (vị trí sales, account)
Biết tiếng anh là một lợi thế
Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế
Biết sử dụng máy tính (Microsoft Word, Excel, mail clients,...)
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Có đam mê với lĩnh vực du lịch
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc
Thử việc 2 tháng - mức lương: 85% lương chính thức
Chuyến du lịch công ty, hoạt động team-building
12 ngày nghỉ phép hàng năm
Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC
