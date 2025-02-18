Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 661 Hoàng Sa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Chịu trách nhiệm quản lý danh sách khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.

Liên lạc với khách hàng, đáp ứng yêu cầu và tư vấn về các chương trình tour và các sản phẩm sắp ra mắt.

Hợp tác với các đại lý du lịch địa phương để triển khai dịch vụ.

Xác nhận các tour và chuyển giao thông tin cho bộ phận Điều hành để triển khai dịch vụ.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi để đảm bảo sự hài lòng.

Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn và tiêu chuẩn của công ty để nâng cao năng suất, độ chính xác và tính kỷ luật.

Chi tiết mô tả công việc sẽ trao đổi kỹ hơn trong lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành học tương đương (Marketing, Kinh tế, Thương mại,...)

Ngoại hình ưa nhìn, chịu được áp lực công việc cao

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực du lịch (vị trí sales, account)

Biết tiếng anh là một lợi thế

Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế

Biết sử dụng máy tính (Microsoft Word, Excel, mail clients,...)

Tư duy dịch vụ khách hàng tốt

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Có đam mê với lĩnh vực du lịch

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập áp dụng cho Nhân viên chính thức: 8.5 triệu (lương cứng) + Hoa hồng theo doanh số

Bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc

Thử việc 2 tháng - mức lương: 85% lương chính thức

Chuyến du lịch công ty, hoạt động team-building

12 ngày nghỉ phép hàng năm

Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUYỀN NHIÊU LỘC

