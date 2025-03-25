Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 20 Đông Hưng Thuận 03, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn và xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng

- Giới thiệu, quảng bá, sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng

- Tìm kiếm, khai thác, chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh bán hàng

- Lên chiết tính giá và báo giá cho khách

- Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ

- Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng

- Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách

- Xây dựng dữ liệu khách hàng, thường xuyên chăm sóc khách hàng

- Hỗ trợ Phòng Marketing trong việc định dạng thương hiệu và phát triển thương hiệu công ty.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hình thức ưa nhìn, chịu được áp lực công việc cao, trung thực

- Độ tuổi: Từ 22 đến dưới 35 tuổi

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực du lịch (vị trí sales)

- Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế

- Khéo léo trong giao tiếp và nắm bắt tâm lý của khách hàng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng, hoa hồng từ 10tr – 20tr (Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng)

- Được đào tạo thêm về chuyên môn và kiến thức tuyến điểm, kỹ năng chốt Sales

- Ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH

- Nhiều cơ hội thử thách bản thân ở các vị trí mới, thăng tiến trong công việc

- Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch. Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.

- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... Thưởng Lương tháng 13.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm.Được trao quyền và tạo điều kiện thử sức với những lĩnh vực, ý tưởng mới.

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

