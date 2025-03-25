Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
JobsGO Recruit

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 20 Đông Hưng Thuận 03, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn và xây dựng chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng
- Giới thiệu, quảng bá, sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng
- Tìm kiếm, khai thác, chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh bán hàng
- Lên chiết tính giá và báo giá cho khách
- Chốt tour và bàn giao cho Điều hành để triển khai dịch vụ
- Quản trị hệ thống dịch vụ tour theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng
- Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách
- Xây dựng dữ liệu khách hàng, thường xuyên chăm sóc khách hàng
- Hỗ trợ Phòng Marketing trong việc định dạng thương hiệu và phát triển thương hiệu công ty.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau chuyến đi.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hình thức ưa nhìn, chịu được áp lực công việc cao, trung thực
- Độ tuổi: Từ 22 đến dưới 35 tuổi
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực du lịch (vị trí sales)
- Có nguồn khách hàng riêng là một lợi thế
- Khéo léo trong giao tiếp và nắm bắt tâm lý của khách hàng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng, hoa hồng từ 10tr – 20tr (Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng)
- Được đào tạo thêm về chuyên môn và kiến thức tuyến điểm, kỹ năng chốt Sales
- Ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH
- Nhiều cơ hội thử thách bản thân ở các vị trí mới, thăng tiến trong công việc
- Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch. Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.
- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... Thưởng Lương tháng 13.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm.Được trao quyền và tạo điều kiện thử sức với những lĩnh vực, ý tưởng mới.
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

