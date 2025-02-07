Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, chào bán các tour du lịch cho khách hàng có nhu cầu

Chăm sóc các khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng mới.

Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng quan tâm dịch vụ du lịch.

Tư vấn, làm booking, thu tiền khách (tại văn phòng)

Gọi điện lại cho khách lấy ý kiến phản hồi sau khi khách đi về.

Chăm sóc hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu đặt dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng

Địa điểm làm việc: 02 Giải Phóng, P4, Tân Bình, HCM

Yêu thích giao tiếp và làm việc với khách hàng.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong ngành du lịch, sales tour.

Chủ động, Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập.

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Internet, …)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi

Mức lương từ 8 - 15 triệu

Thưởng không giới hạn theo chỉ tiêu doanh thu.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo thêm về chuyên môn cũng như kỹ năng sales.

Được cử đi đào tạo ở Nước Ngoài cũng như Trong Nước.

Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham quan và du lịch 1- 3 lần/năm cùng công ty hàng năm.

Thưởng tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng nóng khác ...

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Du lịch

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

