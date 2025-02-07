Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, chào bán các tour du lịch cho khách hàng có nhu cầu
Chăm sóc các khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng mới.
Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng quan tâm dịch vụ du lịch.
Tư vấn, làm booking, thu tiền khách (tại văn phòng)
Gọi điện lại cho khách lấy ý kiến phản hồi sau khi khách đi về.
Chăm sóc hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu đặt dịch vụ.
Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng
Địa điểm làm việc: 02 Giải Phóng, P4, Tân Bình, HCM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi
Mức lương từ 8 - 15 triệu
Thưởng không giới hạn theo chỉ tiêu doanh thu.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo thêm về chuyên môn cũng như kỹ năng sales.
Được cử đi đào tạo ở Nước Ngoài cũng như Trong Nước.
Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Tham quan và du lịch 1- 3 lần/năm cùng công ty hàng năm.
Thưởng tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng nóng khác ...
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Tại Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Du lịch
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

Công Ty TNHH DV Du Lịch TOP TEN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2 Giải Phóng, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

