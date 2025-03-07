Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 20 Đông Hưng Thuận 03, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Giới thiệu, quảng bá, sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng
- Tìm kiếm, khai thác, chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh bán hàng
- Tư vấn và chốt khách đăng ký Tour du lịch
- Xây dựng dữ liệu khách hàng, thường xuyên chăm sóc khách hàng
- Thiết kế tour theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ Phòng Marketing trong việc định dạng thương hiệu và phát triển thương hiệu công ty.
- Chi tiết công việc sẽ được bàn bạc rõ hơn khi trực tiếp phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng. Độ tuổi từ 21 – 35 tuổi, có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Có mối quan hệ tốt, khéo léo trong giao tiếp
- Có kinh nghiệm về Sales và nắm bắt tâm lý của khách hàng.
- Có kinh nghiệm đã làm qua ngành dịch vụ, du lịch là một lợi thế
- Ngoại ngữ giao tiếp khá là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng, hoa hồng từ 08tr – 18tr (Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng)
- Được đào tạo thêm về chuyên môn và kiến thức tuyến điểm, kỹ năng chốt Sales
- Ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH
- Nhiều cơ hội thử thách bản thân ở các vị trí mới, thăng tiến trong công việc
- Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch. Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.
- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... Thưởng Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20 Đông Hưng Thuận 03, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

