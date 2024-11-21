Tuyển Dịch vụ an ninh và bảo trì Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ an ninh và bảo trì Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ an ninh và bảo trì Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cài đặt, sửa chữa máy tính, laptop
- Bảo hành, bảo trì các hệ thống máy tính & camera cho Công ty & cơ quan, trường học.
- Tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật cho khách hàng.
- Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
- Nắm bắt, hiểu rõ các quy định, quy trình xử lý nghiệp vụ & tuân thủ các quy định, chuẩn mực của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Có kinh nghiệm trên 1 năm
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ưu tiên có bằng lái xe B2
Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thoả thuận + phụ cấp xăng xe + Điện thoại
- Được đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng KPI.
- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hộ thăng tiến bản thân
- TeamBuilding, sinh nhật theo quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
