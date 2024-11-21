Tuyển Dịch vụ an ninh và bảo trì Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ

Mô Tả Công Việc

- Cài đặt, sửa chữa máy tính, laptop

- Bảo hành, bảo trì các hệ thống máy tính & camera cho Công ty & cơ quan, trường học.

- Tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật cho khách hàng.

- Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Nắm bắt, hiểu rõ các quy định, quy trình xử lý nghiệp vụ & tuân thủ các quy định, chuẩn mực của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Có kinh nghiệm trên 1 năm

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ưu tiên có bằng lái xe B2

Quyền Lợi

- Lương thoả thuận + phụ cấp xăng xe + Điện thoại

- Được đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng KPI.

- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hộ thăng tiến bản thân

- TeamBuilding, sinh nhật theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển

