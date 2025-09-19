Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại VIETJET AIR
- Hồ Chí Minh: Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv)
• Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…)
• Cập nhật dữ liệu ứng viên
• Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…)
Khác:
• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.
• Post jobs to recruitment channels and update their status (pass, fail, extend, expired, etc.).
• Prepare, submit, and follow up on documents (sign, approve, filing, etc.).
• Update candidate database
• Implement recruitment tasks as a recruitment procedure (search, contact candidates, and arrange an interview, etc.)
Others:
• Other assignments from the direct Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VIETJET AIR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETJET AIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
