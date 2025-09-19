Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv)

• Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…)

• Cập nhật dữ liệu ứng viên

• Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…)

Khác:

• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.

• Post jobs to recruitment channels and update their status (pass, fail, extend, expired, etc.).

• Prepare, submit, and follow up on documents (sign, approve, filing, etc.).

• Update candidate database

• Implement recruitment tasks as a recruitment procedure (search, contact candidates, and arrange an interview, etc.)

Others:

• Other assignments from the direct Manager