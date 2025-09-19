Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VIETJET AIR
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
VIETJET AIR

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv)
• Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…)
• Cập nhật dữ liệu ứng viên
• Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…)
Khác:
• Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.
• Post jobs to recruitment channels and update their status (pass, fail, extend, expired, etc.).
• Prepare, submit, and follow up on documents (sign, approve, filing, etc.).
• Update candidate database
• Implement recruitment tasks as a recruitment procedure (search, contact candidates, and arrange an interview, etc.)
Others:
• Other assignments from the direct Manager

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2

