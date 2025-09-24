Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh thu và mở rộng thị trường giáo dục trên toàn quốc.

Quản lý, điều hành và phát triển phòng/ban kinh doanh (bao gồm Sales, Account Manager, Partnership).

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng giáo dục để đề xuất giải pháp kinh doanh phù hợp.

Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ với các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, mầm non, cũng như các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục.

Tham gia trực tiếp vào các thương thảo, đàm phán và ký kết các hợp đồng chiến lược.

Quản lý ngân sách, chi phí kinh doanh, tối ưu hiệu quả đầu tư.

Xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng, cơ chế hoa hồng/khen thưởng nhằm khuyến khích đội ngũ kinh doanh.

Phối hợp với các bộ phận Marketing, Sản phẩm, Triển khai để đảm bảo giải pháp đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

Đại diện công ty trong các hội nghị, hội thảo giáo dục, sự kiện xúc tiến thương mại.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, CNTT.

Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp/dịch vụ, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao (Sales Director/Head of Sales/Business Director).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, phần mềm, SaaS, giải pháp CNTT cho trường học/doanh nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo, quản trị đội nhóm và phát triển nhân sự xuất sắc.

Khả năng hoạch định chiến lược, phân tích thị trường và ra quyết định nhanh nhạy.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình thuyết phục.

Sẵn sàng đi công tác thường xuyên trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: bảo hiểm đầy đủ, phụ cấp công tác, các khoản phúc lợi theo chính sách công ty.

Cơ hội làm việc tại công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp giáo dục, có mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.