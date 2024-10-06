Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô 29 Hoa Lư, phường Đông Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 8 Triệu

- Khảo sát yêu cầu kỹ thuật, tập huấn triển khai các sản phẩm mới.

- Hỗ trợ bảo hành, bảo trì phần mềm cho khách hàng.

- Chẩn đoán lỗi, tái lập, mô phỏng để tìm kiếm giải pháp xử lý sự cố cho khách hàng.

- Chịu trách nhiệm cuối cùng về sự hài lòng của khách hàng. Ghi nhận ý kiến khách hàng, giải đáp thắc mắc, phàn nàn của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT. - Ưu tiên sinh viên mới ra trường sẽ được Công ty đào tạo.

- Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.

Tại Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương: 1 năm tăng lương 1 lần.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước: tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Phép năm. Đồng phục. Nghỉ các ngày Lễ, Tết.

- Thưởng: Thưởng dự án, thưởng doanh số, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, du lịch,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Chính sách chăm lo đời sống CBNV: sinh nhật, trung thu, hiếu hỉ, thai sản, ốm đau,...

- Chế độ công tác phí: Ăn, ở, đi lại Công ty chi trả 100%, không ảnh hưởng đến tiền lương. Ngoài ra còn có tiền tiêu vặt và các khoản phụ cấp khi đi công tác.

- Hoạt động thể thao cho CBNV giao lưu và rèn luyện sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm Li Ha Net

