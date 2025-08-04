Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Qnaecom Team làm việc tại Bình Định thu nhập 250 - 350 USD

- Trả lời tư vấn, chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh 100% (thông qua Facebook Messenger, Email) có sẵn kịch bản và quy trình xử lý.

- Quản lý Fanpage Facebook (xây dựng content, nội dung cho fanpage)

- Hỗ trợ khách hàng trong việc lên đơn hàng, chăm sóc, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm của Team và các vấn đề after- sale khác.

- Kiểm tra tình trạng đơn hàng định kỳ và tổng hợp dữ liệu, phát hiện những đơn hàng gặp vấn đề để kiểm tra và kịp thời xử lý với các công ty vận chuyển.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.