Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Qnaecom Team làm việc tại Bình Định thu nhập 250 - 350 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Qnaecom Team
- Bình Định: Bình Định, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 250 - 350 USD
- Trả lời tư vấn, chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh 100% (thông qua Facebook Messenger, Email) có sẵn kịch bản và quy trình xử lý.
- Quản lý Fanpage Facebook (xây dựng content, nội dung cho fanpage)
- Hỗ trợ khách hàng trong việc lên đơn hàng, chăm sóc, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm của Team và các vấn đề after- sale khác.
- Kiểm tra tình trạng đơn hàng định kỳ và tổng hợp dữ liệu, phát hiện những đơn hàng gặp vấn đề để kiểm tra và kịp thời xử lý với các công ty vận chuyển.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 250 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ.
- Bằng cấp từ Cao Đẳng trở lên
- Sử dụng tiếng Anh cơ bản ổn, đặc biệt kỹ năng viết và đọc hiểu.
- Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng.
- Tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, nhiệt tình, nhanh nhẹn, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Qnaecom Team Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Qnaecom Team
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
