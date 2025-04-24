Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 4 - 15 Triệu

Mức lương 4 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Ấp 2, xã Ba Sao, Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Tư vấn sản phẩm

Hỗ trợ thăm đồng nông dân khi cần

Hỗ trợ công việc tại cửa hàng

Tham gia các chương trình hội thảo (nếu có)

Yêu cầu khác từ quản lý

Nam từ 20 - 29 tuổi

Có chuyên môn về BVTV

Chủ động. siêng năng, nhiệt tình trong công việc

Trách nhiệm trong công việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Đi du lịch, team building hằng năm

Thưởng doanh số, thưởng tết,…..

Môi trường thoải mái, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến

Được đào tạo chuyên môn về ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA

