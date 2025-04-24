Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 4 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA
Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Ấp 2, xã Ba Sao, Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
Tư vấn sản phẩm
Hỗ trợ thăm đồng nông dân khi cần
Hỗ trợ công việc tại cửa hàng
Tham gia các chương trình hội thảo (nếu có)
Yêu cầu khác từ quản lý
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20 - 29 tuổi
Có chuyên môn về BVTV
Chủ động. siêng năng, nhiệt tình trong công việc
Trách nhiệm trong công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Đi du lịch, team building hằng năm
Thưởng doanh số, thưởng tết,…..
Môi trường thoải mái, năng động, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến
Được đào tạo chuyên môn về ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
