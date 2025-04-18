Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Làm sự kiện, truyền thông, HTBH, hội thảo kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trình diễn sản phẩm… để hỗ trợ bán hàng.

Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm mới.

Thu thập các thông tin về nông dân sản xuất giỏi, nông dân có diện tích lớn (chủ trang trại) để phục vụ công tác quảng bá.

Tìm hiểu nhu cầu của bà con nông dân về các dòng sản phẩm, đề xuất cho BGĐ về việc phát triển dòng sản phẩm mới.

Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.

Thu thập (chụp ảnh) các mẫu sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng.

Soạn thảo các bài báo cáo về các sản phẩm công ty.

Báo cáo và lập kế hoạch theo từng tuần, tháng, vụ, năm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của TGĐ