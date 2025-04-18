Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
- Long An:
- Long An
- Tiền Giang
- Đồng Tháp ...và 10 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm sự kiện, truyền thông, HTBH, hội thảo kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trình diễn sản phẩm… để hỗ trợ bán hàng.
Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm mới.
Thu thập các thông tin về nông dân sản xuất giỏi, nông dân có diện tích lớn (chủ trang trại) để phục vụ công tác quảng bá.
Tìm hiểu nhu cầu của bà con nông dân về các dòng sản phẩm, đề xuất cho BGĐ về việc phát triển dòng sản phẩm mới.
Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.
Thu thập (chụp ảnh) các mẫu sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng.
Soạn thảo các bài báo cáo về các sản phẩm công ty.
Báo cáo và lập kế hoạch theo từng tuần, tháng, vụ, năm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của TGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành BVTV, Nông học, Khoa học cây trồng hoặc các ngành liên quan
Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết trình
Kỹ năng vi tính khá trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 và Lễ tết
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
Tham gia các hoạt động đoàn thể: Du lịch, team building,...
Được hỗ trợ và đào tạo về các kỹ năng cần thiết
Có cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM VIỆT NAM
