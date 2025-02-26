Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Công việc:
Tư vấn kỹ thuật cho các cửa hàng xăng dầu
Sửa chữa các thiết bị máy móc, trụ bơm xăng dầu khi có vấn đề hỏng hóc (sửa chữa phần điện tử, phần cơ, bơm, bầu lường, động cơ,…).
Lắp đặt các thiết bị cần thiết cho các cửa hàng xăng dầu (phần mềm xuất hóa đơn tự động
Khảo sát, tư vấn kỹ thuật hệ thống vận chuyển chất lỏng cho cửa hàng xăng dầu
Cung cấp các báo cáo theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu đối với ứng viên
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện điện tử.
Chúng tôi chú trọng vào năng lực, kinh nghiệm và các kỹ năng mềm của các ứng viên.
Có kinh nghiệm làm về Kỹ thuật trụ bơm xăng dầu và các phần mềm hỗ trợ
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề.Thành thạo vi tính văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Hồ sơ ứng tuyển:
Đơn ứng tuyển,
CMND/CCCD
Sơ yếu lí lịch
Xác nhận hạnh kiểm (sao y công chứng dưới 06 tháng)
Giấy khám sức khỏe (dưới 06 tháng)
Ảnh chân dung và các giấy tờ văn bằng có liên quan đến chuyên môn.
Tại Công ty CP Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (Thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp)
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, TNLĐ
Phúc lợi công đoàn
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn (30/4-01/5, 02/9, sinh nhật công ty, ....)
Tăng lương theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
