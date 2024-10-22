Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà

- Đồng Tháp

- Tiền Giang ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Chăm sóc khách hàng cũ- tìm kiếm khách hàng mới. Tư vấn kỹ thuật và giải pháp cho cây trồng. Tham gia các cuộc tập huấn- hội thảo, các chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành BVTV, nông học, khoa học cây trồng,... các ngành liên quan đến nông nghiệp Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, tận tâm có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng phức lợi cao Tham gia BHXH. Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm. Thường xuyên đi du lịch. Tăng lương theo năng lực. Chế độ thưởng hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A18A Đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

