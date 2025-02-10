Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: cách TP Cao Lãnh 6 km | Ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bàn giao công nghệ, máy bay phun thuốc không người lái cho khách hàng
Đào tạo bay cho khách hàng
Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng Máy bay nông nghiệp theo yêu cầu khách hàng
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao về máy bay phun thuốc.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Viễn Thông, Công nghệ ô tô.
Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).
Nắm vững kiến thức cơ bản về điện, điện tử, tự động hóa.
Có khả năng đọc và hiểu bản tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả.
Có bằng lái B1, C là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
