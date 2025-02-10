Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: cách TP Cao Lãnh 6 km | Ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bàn giao công nghệ, máy bay phun thuốc không người lái cho khách hàng

Đào tạo bay cho khách hàng

Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng Máy bay nông nghiệp theo yêu cầu khách hàng

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao về máy bay phun thuốc.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Viễn Thông, Công nghệ ô tô.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).

Nắm vững kiến thức cơ bản về điện, điện tử, tự động hóa.

Có khả năng đọc và hiểu bản tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả.

Có bằng lái B1, C là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VŨ TRỤ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin