Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Minh Thành Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngõ 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị. Thi công, lắp đặt công trình và thiết bị quan trắc.

Kiểm tra, sửa chữa, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị máy móc. Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố cho khách hàng.

Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy móc.

Cấu hình, cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, sử dụng các hệ thống, thiết bị đã triển khai.

Hỗ trợ khảo sát và phối hợp cùng kinh doanh lên phương án và báo giá khách hàng.

Hỗ trợ nhóm kinh doanh xử lý kịp thời các cấn đề về kỹ thuật.

Sáng tạo và xây dựng các ý tưởng mới trong công việc.

Làm việc cộng tác với người quản lý dự án/ Kế toán dự án và nhóm để tối đa hóa năng suất.

Thường xuyên theo dõi và kiểm tra định kỳ hệ thống, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Báo cáo, tham mưu về kỹ thuật.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên nghành Kỹ thuật môi trường, cơ điện tử, tự động hoá, có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

Đã từng thi công lắp đặt các thiết bị điện, camera, mạng là lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng Anh.

Ưu tiên những ứng viên am hiểu về công nghệ thông tin.

Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm trong công việc.

Ham học hỏi, chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng đi công tác thường xuyên, ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô.

Tại Công ty TNHH Minh Thành Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp

Được đào tạo bài bản về thiết bị, sản phẩm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Phụ cấp chi phí ăn uống, công tác: theo quy chế công ty và sự phân công của Ban Giám Đốc.

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành

Nghỉ phép, nghĩ Lễ theo quy định của Luật lao động. Thưởng lễ 30/04-01/05, 02/09, tết Dương, tết Âm, lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Thành Group

