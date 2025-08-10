Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 23 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 23 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Dự án Haus, số 1 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt., TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Công việc tại Quầy Lễ tân
Chào đón hội viên và khách mời với thái độ lịch thiệp, chuyên nghiệp.
Quản lý quy trình check-in cho hội viên, đăng ký khách mời và phối hợp khu vực giữ đồ.
Trả lời điện thoại và email nhanh chóng, đúng mực.
Đặt chỗ và Giải đáp thông tin
Quản lý đặt bàn ăn và sự kiện qua hệ thống nội bộ.
Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về dịch vụ, sự kiện và quy định của câu lạc bộ.
Phối hợp với bộ phận Ẩm thực và Chăm sóc Khách hàng để đảm bảo quá trình đón tiếp và phục vụ diễn ra suôn sẻ.
Hình ảnh và Không gian đón tiếp
Giữ cho khu vực lễ tân luôn gọn gàng, sạch sẽ và mang cảm giác chào đón.
Đảm bảo bảng biển, tài liệu chào mừng và quầy lễ tân được bày trí chuyên nghiệp.
Luôn tuân thủ quy chuẩn dịch vụ và trang phục của HAUS.Công việc tại Quầy Lễ tân
Luôn tuân thủ quy chuẩn dịch vụ và trang phục của HAUS.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân trong môi trường khách sạn cao cấp hoặc câu lạc bộ hội viên riêng tư.
Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng xuất sắc.
Khả năng tổ chức công việc tốt, chú trọng đến chi tiết.
Có khả năng chịu áp lực cao và linh hoạt khi xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.
Ngoại hình chỉn chu, phong thái tự tin và chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống đặt chỗ.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 23 000 000- 25 000 000
Được đóng BHXH ngay sau thời gian hết thử việc
Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định của Luật
Được hưởng 12 ngày phép/năm
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18/5/15 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

