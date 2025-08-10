Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 23 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
- Lâm Đồng: Dự án Haus, số 1 Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt., TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 23 - 25 Triệu
Công việc tại Quầy Lễ tân
Chào đón hội viên và khách mời với thái độ lịch thiệp, chuyên nghiệp.
Quản lý quy trình check-in cho hội viên, đăng ký khách mời và phối hợp khu vực giữ đồ.
Trả lời điện thoại và email nhanh chóng, đúng mực.
Đặt chỗ và Giải đáp thông tin
Quản lý đặt bàn ăn và sự kiện qua hệ thống nội bộ.
Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về dịch vụ, sự kiện và quy định của câu lạc bộ.
Phối hợp với bộ phận Ẩm thực và Chăm sóc Khách hàng để đảm bảo quá trình đón tiếp và phục vụ diễn ra suôn sẻ.
Hình ảnh và Không gian đón tiếp
Giữ cho khu vực lễ tân luôn gọn gàng, sạch sẽ và mang cảm giác chào đón.
Đảm bảo bảng biển, tài liệu chào mừng và quầy lễ tân được bày trí chuyên nghiệp.
Đảm bảo bảng biển, tài liệu chào mừng và quầy lễ tân được bày trí chuyên nghiệp.
Luôn tuân thủ quy chuẩn dịch vụ và trang phục của HAUS.
Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng xuất sắc.
Khả năng tổ chức công việc tốt, chú trọng đến chi tiết.
Có khả năng chịu áp lực cao và linh hoạt khi xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.
Ngoại hình chỉn chu, phong thái tự tin và chuyên nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống đặt chỗ.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH ngay sau thời gian hết thử việc
Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định của Luật
Được hưởng 12 ngày phép/năm
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU DỊCH VỤ TẠI LÂM ĐỒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
