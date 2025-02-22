Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp đón - chỉ dẫn - tiễn khách hàng
Kiểm tra, Thực hiện, thúc đẩy thu thập thông tin, nhập dữ liệu khách hàng
Báo cáo doanh thu hàng ngày
Lập báo cáo dữ liệu phục vụ quản trị
Tham gia kiểm kê kho mỹ phẩm của chi nhánh
Giao nhận hàng hóa, vật phẩm của chi nhánh
Phối hợp cùng tư vấn thưc hiện thu hồi công nợ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ngoại hình tốt, năng động, tự tin
Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất: biết lắng nghe, biết nhìn người khác khi giao tiếp, biết quan sát, thái độ hòa nhã, trung thực, cẩn thận, tinh thần dịch vụ - quan tâm đến người khác
Chuyên môn: Ưu tiên đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm về thu ngân, lễ tân, kế toán
Tin học văn phòng: Word, Excel khá
Ngoại hình tốt, năng động, tự tin
Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất: biết lắng nghe, biết nhìn người khác khi giao tiếp, biết quan sát, thái độ hòa nhã, trung thực, cẩn thận, tinh thần dịch vụ - quan tâm đến người khác
Chuyên môn: Ưu tiên đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm về thu ngân, lễ tân, kế toán
Tin học văn phòng: Word, Excel khá
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng + hoa hồng doanh thu + thưởng nóng -> Thu nhập từ 7-9 triệu/tháng
Bảo hiểm, du lịch, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Thưởng quý/ năm theo kết quả kinh doanh
Nghỉ phép năm.
Có nhà ở cho nhân viên ở xa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ: có nhà ăn, phòng nghỉ trưa, máy matxa…
Bảo hiểm, du lịch, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Thưởng quý/ năm theo kết quả kinh doanh
Nghỉ phép năm.
Có nhà ở cho nhân viên ở xa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ: có nhà ăn, phòng nghỉ trưa, máy matxa…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI