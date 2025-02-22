Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp đón - chỉ dẫn - tiễn khách hàng

Kiểm tra, Thực hiện, thúc đẩy thu thập thông tin, nhập dữ liệu khách hàng

Báo cáo doanh thu hàng ngày

Lập báo cáo dữ liệu phục vụ quản trị

Tham gia kiểm kê kho mỹ phẩm của chi nhánh

Giao nhận hàng hóa, vật phẩm của chi nhánh

Phối hợp cùng tư vấn thưc hiện thu hồi công nợ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ngoại hình tốt, năng động, tự tin

Kỹ năng giao tiếp tốt

Phẩm chất: biết lắng nghe, biết nhìn người khác khi giao tiếp, biết quan sát, thái độ hòa nhã, trung thực, cẩn thận, tinh thần dịch vụ - quan tâm đến người khác

Chuyên môn: Ưu tiên đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm về thu ngân, lễ tân, kế toán

Tin học văn phòng: Word, Excel khá

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + hoa hồng doanh thu + thưởng nóng -> Thu nhập từ 7-9 triệu/tháng

Bảo hiểm, du lịch, thưởng lễ, tết, sinh nhật

Thưởng quý/ năm theo kết quả kinh doanh

Nghỉ phép năm.

Có nhà ở cho nhân viên ở xa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, cơ sở vật chất đầy đủ: có nhà ăn, phòng nghỉ trưa, máy matxa…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC

