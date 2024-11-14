Tuyển Hành chính Công ty TNHH Đường Bờ Biển làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đường Bờ Biển
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Đường Bờ Biển

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Đường Bờ Biển

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 36 Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Chuẩn bị trước khi đón khách
2. Chào đón khách, làm thủ tục check in cho khách
3. Tư vấn, giải quyết những vấn đề của khách
4. Làm thủ tục check out cho khách
5. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện những công việc do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tiếng Anh giao tiếp
Tính cách vui vẻ, tích cực, hòa đồng
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
Ngoại hình sáng, giọng nói rõ ràng
Đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường khách sạn, có thể làm việc theo ca, có khả năng làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH Đường Bờ Biển Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao
Được ngủ, nghỉ từ 12h tối - 6 sáng
Được đào tạo khi bạn chưa có kinh nghiệm
Được giá ưu đãi khi đăng ký dùng dịch vụ khách sạn
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Giám sát Lễ tân, Trợ lý Quản lý Tiền sảnh.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao, phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và được tiếp xúc với khách hàng đa quốc gia, giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đường Bờ Biển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đường Bờ Biển

Công ty TNHH Đường Bờ Biển

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 134 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

