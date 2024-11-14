Tuyển Hành chính Công ty TNHH Đường Bờ Biển làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 36 Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Chuẩn bị trước khi đón khách

2. Chào đón khách, làm thủ tục check in cho khách

3. Tư vấn, giải quyết những vấn đề của khách

4. Làm thủ tục check out cho khách

5. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện những công việc do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tiếng Anh giao tiếp

Tính cách vui vẻ, tích cực, hòa đồng

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm

Ngoại hình sáng, giọng nói rõ ràng

Đủ sức khỏe để làm việc trong môi trường khách sạn, có thể làm việc theo ca, có khả năng làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH Đường Bờ Biển Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao

Được ngủ, nghỉ từ 12h tối - 6 sáng

Được đào tạo khi bạn chưa có kinh nghiệm

Được giá ưu đãi khi đăng ký dùng dịch vụ khách sạn

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Giám sát Lễ tân, Trợ lý Quản lý Tiền sảnh.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao, phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và được tiếp xúc với khách hàng đa quốc gia, giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

