Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa CT2D, VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phân tích và nghiên cứu xu hướng thị trường Game Mobile
Đánh giá và phân loại đối thủ cạnh tranh
Thu thập và phân tích dữ liệu từ nguồn khác nhau
Thực hiện khảo sát người chơi để đánh giá, cải thiện sản phẩm
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như Marketing, Sản xuất để thiết kế ra chiến lược phù hợp
Horus Productions là công ty chuyên sản xuất và phát hành Game mobile với hơn 8 năm chinh chiến trên thị trường Global.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm nghiên cứu thị trường game mobile là lợi thế.
Kỹ năng phân tích, đánh giá và biểu đạt dữ liệu một cách rõ ràng.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích thị trường như Sensor Tower, App Annie, Google Analytics, Firebase Analytics và/hoặc các tool tương tự.
Khả năng phân tích và trích xuất dữ liệu từ các nền tảng phân tích để đưa ra quyết định chiến lược.
Thành thạo Excel hoặc Google Sheets cho việc phân tích số liệu và tạo báo cáo.
Là người yêu thích chơi game và có kiến thức rộng về các thể loại game trên thị trường, từ đó có khả năng đánh giá sơ bộ về gameplay, đồ họa và trải nghiệm người chơi.
Giờ làm việc: Từ sáng T2 đến hết sáng T7, ca sáng: 8:00 -12:00, ca chiều: 13:30 - 17:30
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...
Review năng lực 6 tháng - 1 năm/lần
Được đào tạo, tham gia các khóa học về Marketing của Google, Unity...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động
Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho công việc
Du lịch, nghỉ mát, team building,...
Hưởng đầy đủ quyền lợi đóng bảo hiểm, nghỉ có lương,...theo đúng pháp luật quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
