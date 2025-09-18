Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phân tích và nghiên cứu xu hướng thị trường Game Mobile

Đánh giá và phân loại đối thủ cạnh tranh

Thu thập và phân tích dữ liệu từ nguồn khác nhau

Thực hiện khảo sát người chơi để đánh giá, cải thiện sản phẩm

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như Marketing, Sản xuất để thiết kế ra chiến lược phù hợp

Horus Productions là công ty chuyên sản xuất và phát hành Game mobile với hơn 8 năm chinh chiến trên thị trường Global.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm nghiên cứu thị trường game mobile là lợi thế.

Kỹ năng phân tích, đánh giá và biểu đạt dữ liệu một cách rõ ràng.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích thị trường như Sensor Tower, App Annie, Google Analytics, Firebase Analytics và/hoặc các tool tương tự.

Khả năng phân tích và trích xuất dữ liệu từ các nền tảng phân tích để đưa ra quyết định chiến lược.

Thành thạo Excel hoặc Google Sheets cho việc phân tích số liệu và tạo báo cáo.

Là người yêu thích chơi game và có kiến thức rộng về các thể loại game trên thị trường, từ đó có khả năng đánh giá sơ bộ về gameplay, đồ họa và trải nghiệm người chơi.

Giờ làm việc: Từ sáng T2 đến hết sáng T7, ca sáng: 8:00 -12:00, ca chiều: 13:30 - 17:30

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Review năng lực 6 tháng - 1 năm/lần

Được đào tạo, tham gia các khóa học về Marketing của Google, Unity...

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động

Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho công việc

Du lịch, nghỉ mát, team building,...

Hưởng đầy đủ quyền lợi đóng bảo hiểm, nghỉ có lương,...theo đúng pháp luật quy định.

