Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa OCT 3A tòa nhà Handi Resco, KĐT Cổ Nhuế 2, Đường Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Tiktok ads theo ngân sách được cấp;

Setup, theo dõi, đánh giá để tối ưu tỉ lệ chuyểnđổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Tiktok ads đảm bảo kết qủa theo mục tiêu đề ra;

Lêný tưởng hình ảnh và video quảng cáo, chỉnh sửa landing page để tối ưu quảng cáo;

Nghiên cứu, theo dõi, update liên tục về FB Ads đối thủ, thị trường, trend để bắt kịp xu hướng;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ.

Có từ 9 tháng kinh nghiệm chạy ads

Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ

Có khả năng sáng tạo, mụctiêu rõ ràng, cầu tiến, ham học hỏi

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có laptopđể phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng,nghỉ Tết lễ,...)

Chế độ phép năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

