Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
- Hà Nội: Tầng 1 tòa OCT 3A tòa nhà Handi Resco, KĐT Cổ Nhuế 2, Đường Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Tiktok ads theo ngân sách được cấp;
Setup, theo dõi, đánh giá để tối ưu tỉ lệ chuyểnđổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Tiktok ads đảm bảo kết qủa theo mục tiêu đề ra;
Lêný tưởng hình ảnh và video quảng cáo, chỉnh sửa landing page để tối ưu quảng cáo;
Nghiên cứu, theo dõi, update liên tục về FB Ads đối thủ, thị trường, trend để bắt kịp xu hướng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Có khả năng sáng tạo, mụctiêu rõ ràng, cầu tiến, ham học hỏi
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có laptopđể phục vụ công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phép năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI