Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 tòa OCT 3A tòa nhà Handi Resco, KĐT Cổ Nhuế 2, Đường Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads, Tiktok ads theo ngân sách được cấp;
Setup, theo dõi, đánh giá để tối ưu tỉ lệ chuyểnđổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Tiktok ads đảm bảo kết qủa theo mục tiêu đề ra;
Lêný tưởng hình ảnh và video quảng cáo, chỉnh sửa landing page để tối ưu quảng cáo;
Nghiên cứu, theo dõi, update liên tục về FB Ads đối thủ, thị trường, trend để bắt kịp xu hướng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 9 tháng kinh nghiệm chạy ads
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Có khả năng sáng tạo, mụctiêu rõ ràng, cầu tiến, ham học hỏi
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có laptopđể phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng,nghỉ Tết lễ,...)
Chế độ phép năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà OCT3A, Khu đô thị mới Cổ nhuế Handi Resco, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

